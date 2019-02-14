В России оценили вклад НДС в инфляцию

В январе вклад НДС в инфляцию оказался умеренным, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ России «О чем говорят тренды. Макроэкономика и рынки».

«В целом вклад НДС в рост потребительских цен в январе оказался умеренным, примерно 0,3-0,4 процентного пункта. Стремление крупных розничных торговых сетей растянуть повышение цен во времени и сделать его менее заметным для покупателей в условиях невысокого роста потребительского спроса, вероятно, сдержало более активный перенос повышения НДС в рост розничных цен. Кроме того, укрепление рубля в январе создало понижательное давление на цены ряда товаров и услуг, частично компенсировавшее эффект от повышения НДС», – цитирует РИА «Новости» сообщение.

Ранее в Банке России отмечали, что, несмотря на умеренный рост потребительских цен, полностью оценить влияние НДС на инфляцию получится только к апрелю.

Напомним, ставка налога на добавленную стоимость (НДС) выросла с 18% до 20%, начиная с 1 января 2019 года.