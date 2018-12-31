На новую трассу в Крыму положат «суперасфальт»

При строительстве трассы «Таврида» в Крыму применят технологию «Суперасфальт», увеличивающую срок службы покрытия за счет учета климатических условий и интенсивности движения, сообщили в Росавтодоре.

В России ведется разработка стандарта методологии объемного проектирования дорожного покрытия с рабочим названием «Суперасфальт» для включения в ГОСТ, сообщили «Известиям» в Росавтодоре.

Технология позволяет подобрать смесь с техническими характеристиками под конкретные условия эксплуатации в зависимости от климата и транспортных нагрузок. Он основан на методах высокотехнологичного проектирования Superpave, применяемых в ЕС и США.

«Экономия будет достигаться за счет повторного использования материалов и снижения трат на логистику. Межремонтные сроки для дорог, построенных с применением технологии «Суперасфальт», увеличатся с четырех-пяти лет до 12, а капитальный ремонт будет проводиться раз в 24 года – вдвое реже, чем сейчас», – сообщили в Росавтодоре.

Новая технология тестировалась на трассах страны в течение трех лет, построено более сотни участков федерального и регионального значения, в основном в Московской области и Северо-Западном федеральном округе России.

Кроме того, с применением Superpave было уложено 8,6 км дороги на подходе к Крымскому мосту со стороны Керчи и 190-километровый участок трассы «Таврида», открытый для движения в конце 2018 года.

В Росавтодоре отметили, что в ближайшие два года по технологии «Суперасфальт» уложат еще 1 тыс. км дорог.

31 декабря было открыто движение транспорта на первой очереди федеральной трассы «Таврида» от Керчи до Симферополя.