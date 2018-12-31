Первую очередь трассы «Таврида» в Крыму ввели в строй

В понедельник было открыто движение транспорта на первой очереди федеральной трассы «Таврида» от Керчи до Симферополя, сообщил пресс-секретарь генподрядчика строительства трассы АО «ВАД» Григорий Назаров.

Назаров сообщил, что в понедельник в 10.00 было открыто движение «на этапе трассы «Таврида» – от Керчи до села Батальное», передает РИА «Новости».

Таким образом, «первая очередь трассы «Таврида» в Крыму – 190 километров от Керчи до Симферополя в двухполосном исполнении введена в строй».

Напомним, в воскресенье, 30 декабря, открылось движение на втором участке трассы «Таврида».