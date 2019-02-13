Помпео заявил о планах России «сломать» НАТО

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о намерении Москвы «сломать» Североатлантический альянс.

Помпео прибыл в Польшу на министерскую конференцию по Ближнему Востоку, которую организовывают США и Польша 13–14 февраля в Варшаве.

«Времена изменились. Когда-то мы боялись советской агрессии. Сегодня наши командиры опять сконцентрированы на агрессии со стороны России», – сказал Помпео, передает РИА «Новости».

По его словам, президент России Владимир Путин «планирует сломать» союз Североатлантического альянса, Грузии и Украины. «Поэтому мы усилили присутствие на восточном фланге НАТО», – заявил госсекретарь США.

Ранее на этой неделе Помпео в ходе визита в Будапешт обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном «противостояние российской агрессии» и укрепление НАТО.

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал недопущение ухудшения отношений с Россией первоочередной задачей.