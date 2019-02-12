Помпео обсудил с Орбаном «противостояние российской агрессии» и укрепление НАТО

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Будапешт обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном «противостояние российской агрессии» и укрепление НАТО, сообщил замглавы пресс-службы Госдепа Роберт Палладино.

По словам Палладино, Помпео обсудил с Орбаном «двусторонние отношения США и Венгрии, в том числе продолжающиеся усилия со стороны США, направленные на упрочнение отношений в сфере безопасности между США и Венгрией, противостояние агрессии со стороны России и укрепление НАТО», передает ТАСС.

«Госсекретарь приветствовал новость о том, что Венгрия будет приобретать более надежные оборонительные средства в США», – сообщили в Госдепе.

Кроме того, на переговорах стороны обсуждали «региональную стабильность, интеграционные процессы ЕС на Западных Балканах, необходимость диверсификации в сфере энергетики в Центральной Европе и общие взгляды на будущее трансатлантических отношений».

Напомним, в конце января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался противостоять России по требованию США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что именно Венгрия способна разрушить антироссийское единство в ЕС.