Названа страна, способная разрушить антироссийское единство в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, расширяя свое влияние в украинском Закарпатье, руководствуется не экспансионистскими мотивами, а исключительно прагматичным расчетом; это, однако, обостряет конфронтацию Будапешта с Киевом и грозит разрушить единую позицию Евросоюза по антироссийским санкциям, пишет The Daily Telegraph.

«Теперь этот город (Берегово в Закарпатской области Украины – прим. ВЗГЛЯД) стал предметом дипломатического кризиса, который грозит подорвать европейское единство по вопросу российских санкций и создать новый пограничный спор для охваченной войной Украины», – передает RT содержание статьи британского издания.

После того, как в 2010 году Виктор Орбан во второй раз возглавил правительство Венгрии, он облегчил процедуру получения гражданства для проживающих за границей соотечественников. Кроме того, премьер стал щедро вкладываться в культурные и социальные программы, пишет Telegraph, отмечая, что благодаря этим инициативам «Берегово мгновенно выиграл».

«На полученные из Будапешта средства был реставрирован расположенный здесь Венгерский институт. Некоторые школы и детские сады получили субсидии для закупки материалов. Кроме того, венгерские власти начали выплачивать пособия местным учителям», – говорится в статье.

В то же время венгерский консул в городе начал «незаметно» раздавать паспорта любому, кто сдавал упрощенный тест на знание языка, указывает The Daily Telegraph. Издание напоминает, что отношения Венгрии и Украины резко обострились после того, как Киев принял закон, требующий преподавать в школах после пятого класса на украинском языке.

Источники в европейских дипломатических кругах сообщили газете, что Венгрия противилась любой инициативе внутри Европейского союза, которая должна была помочь Украине. В итоге некоторые «начали задумываться об отношениях Орбана с Москвой», пишет британское издание.

Автор статьи признает, что Орбан вряд ли способен осуществить какое-то подобие «крымской операции» в Закарпатье, однако премьер страны продвигает культурную самобытность среди венгерской диаспоры.

Орбан руководствуется не экспансионистскими мотивами, а прагматичным политическим расчетом – большинство венгров за рубежом голосуют за его партию, и эта цель наиболее важна для венгерского правительства, заключает издание.

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