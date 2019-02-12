Генсек НАТО назвал важнейшей задачей альянса не поссориться с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал недопущение ухудшения отношений с Россией первоочередной задачей.

Глава Североатлантического альянса считает, что одной из приоритетных задач НАТО является избежать усугубления отношений с Россией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Verdens Gang. Столтенберг сказал об этом в преддверии встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая должна состояться на этой неделе в Мюнхене.

«Избежать ухудшения отношений с Россией – сейчас это важнейшая, первоочередная задача», – заявил он.

По словам Столтенберга, сегодняшние отношения НАТО с Россией «значительно хуже тех, что существовали в пору его вступления в должность генерального секретаря в 2014 году». Тем не менее, политик считает, что их можно наладить, но это потребует времени.

«Многие годы наше сотрудничество было более успешным. Поэтому мы не должны сдаваться. Мы должны справляться со сложными отношениями с Россией и избегать того, чтобы они вышли из-под контроля», – подчеркнул Столтенберг.

Ранее генсек заявлял, что НАТО может отказаться от своего ядерного оружия после разоружения России и Китая, а также не планирует размещать новые ракеты в Европе после прекращения действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Во вторник Лавров выразил обеспокоенность широким военным присутствием НАТО у границ России