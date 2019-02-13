ЕК опубликовала новый список стран со слабыми правилами против отмывания денег

Еврокомиссия приняла новый список из 23 стран со слабыми правилами против отмывания денег и финансирования терроризма, говорится в пресс-релизе ЕК.

В новый список вошли: Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Афганистан, Северная Корея, Сирия, Тунис, Йемен, Эфиопия, Нигерия, Пакистан, Пуэрто-Рико, Самоа, Шри-Ланка, Панама, Ливия, Виргинские острова, Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Гана, Гуам, Тринидад и Тобаго.

Еврокомиссия призвала к внимательности при совершении сделок с этими странами, однако не призывала отказаться от таковых, передает РИА «Новости» со ссылкой на еврокомиссара Веру Юрову.

«Что это означает, быть в списке? Это означает, что мы пришли к выводу, что совершение финансовых и банковских транзакций с этим странами может подвергнуть нашу финансовую систему ЕС высоким рискам отмывания денег и финансированию терроризма», – рассказала Юрова во время пресс-конференции в Страсбурге.

«Наш список третьих стран – это предупреждение и руководство для банковского и финансового сектора. Торговля и экономические обмены, финансовые транзакции могут продолжаться», – добавила еврокомисар.

Она отметила, что это не является системой санкций. Предложения ЕК вскоре представят Европарламенту и Совету ЕС для одобрения.