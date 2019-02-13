Британия заинтересовалась проживающими в Королевстве богатыми россиянами

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) изучает дела около 140 проживающих в Британии состоятельных людей, значительное число из которых – граждане и выходцы из России.

Источник РИА «Новости» в NCA сообщил, что в настоящее время NCA собирает и запрашивает необходимую информацию о примерно 140 состоятельных людях, просит их объяснить происхождение капитала в соответствии с законодательством, вступившим в силу в 2018 году.

Среди этих 140 человек «россиян не большинство, но значительное количество». «Также много людей из других стран, включая африканские страны», – рассказал источник.

NCA в январе прошлого года получило право требовать объяснение происхождения капитала у иностранных владельцев недвижимости и активов в Соединенном Королевстве стоимостью более 50 тыс. фунтов стерлингов. Если владелец не сможет предоставить устраивающие агентство данные, то на его собственность будет наложен арест. Первые итоги расследований могут быть обнародованы в конце текущего года.