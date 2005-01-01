Кононенко заметил, как Порошенко перед выборами стал подражать Путину

Президент Украины Петр Порошенко перед выборами главы украинского государства начал подражать российскому лидеру Владимиру Путину, заметил журналист и блогер Максим Кононенко.

Он опубликовал в своем Twitter серию фотографий, на которых Порошенко, как и ранее Путин, сидит в кабине боевого самолета, фотографируется с детьми.

Еще одна фотография – предвыборный билборд партий «Единая Россия» и «Блок Петра Порошенко». На первом – цитата Путина: «Реальные дела, а не пустые обещания!» На втором – то же самое высказывание, только на украинском: «Реальнi справи, а не брехливi обiцянки!»

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на то, что на мероприятии по выдвижению Порошенко на новый срок зал украшали коллажи с подписью «Либо Порошенко, либо Путин».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о предвыборной кампании Порошенко.