Россия перестала обращать внимание на санкции

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал сообщения о подготовке США и ЕС новых санкций.

Небензя отметил, что западные страны «постоянно говорят о новых санкциях», Москва перестала «следить за этим», так как Россия уже «привыкла жить при санкциях».

«Просто не обращаем на них внимания», – приводит его слова ТАСС.

Небензя отметил, что Россия «живет с ними (санкциями) уже четыре года».

Напомним, Евросоюз и США работают над введением новых санкций против России в ответ на задержание в Керченском проливе украинских моряков. Великобритании подтвердила работу над санкциями.