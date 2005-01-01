Зеленскому запретили выступать в Виннице

«Студия Квартал 95», возглавляемая кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, сообщила, что ей запрещено выступать в Виннице.

Концерт должен был состояться в Доме офицеров, который «подчиняется министерству обороны Украины», передает РИА «Новости».

«Из-за этого они получили запрет», – сказано в сообщении.