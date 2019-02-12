Суд в Киеве арестовал полицейского за противодействие «бандерам»

Печерский суд обвинил в превышении служебных полномочий и арестовал полицейского Василия Мельника, который защищал Подольский РОВД во время штурма радикалов и выкрикнул: «Ложись, Бандера!»

Во время судебного заседания в зале находились представители националистов из С-14. Они настаивали на вызове СБУ в связи с тем, что, по их словам, у задержанного полицейского в социальных сетях размещены посты с поддержкой Новороссии.

По данным «Страны», суд арестовал полицейского на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 115 тыс. гривен (примерно 280 тыс. рублей). После оглашения решения подсудимый отказался от общения с журналистами.

Во время второго дела в отношении полицейского обвинение настаивало на отстранении стража порядка от занимаемой должности на два месяца.

Начальник главного управления нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил, что полицейскому может грозить от 3 до 8 лет за «превышение власти или служебных полномочий».

Напомним, 9 февраля к месту встречи кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями пришли радикалы с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами, которых задержали. Их сторонники начали штурмовать отделение полиции. Среди защищавших отделение полицейских пострадали три человека.

Во время задержания штурмующих Мельник выкрикнул: «Ложись, Бандера!». В связи с этим против него было возбуждено уголовное дело, а украинское МВД жестко раскритиковало защитника. После этого на Украине запустили флешмоб «Я – бандеровец», который поддержали министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, генпрокурор Украины Юрий Луценко и другие политики. Украинские полицейские назвали «бандеровский» флешмоб МВД предательством.

Медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал газете ВЗГЛЯД сложившуюся ситуацию.