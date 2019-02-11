Российские нефтяники собрались в Южный Судан

Представители отдельных нефтяных компаний России планируют визит в Южный Судан для обсуждения инвестиций в нефтяном секторе республики, об этом сообщил глава МИД страны Ньяль Денг Ньяль.

«Отношения между РФ и Южным Суданом постоянно развиваются, а в последнее время состоялись визиты ряда южносуданских министров в Москву», – отметил Ньяль, передает РИА «Новости».

Он добавил, что планирующие визит представители российских компаний выразили готовность и желание инвестировать в нефтяную сферу Южного Судана.

Ньяль пояснил, что рассматривают такую возможность несколько компаний, в том числе «Роснефть».

По его словам, на территории страны есть несколько богатых нефтью залежей, для разработки которых до сих пор не привлечены инвесторы.

«На следующей неделе прибудет делегация из «Росгеологии» для того, чтобы обсудить с коллегами в Южном Судане сотрудничество, выработать стратегию для начала работы в этой сфере», – указал глава МИД.

Он уточнил, что страна нуждается в изыскательских работах в нескольких районах для уточнения наличия и объема полезных ископаемых.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Россия вновь стала интересоваться Африкой.