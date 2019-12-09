Премьер Финляндии стала самой молодой главой правительства в мире

Санна Марин, которой в ноябре исполнилось 34 года, возглавит кабинет министров Финляндии и станет самым молодым премьером в мире.

Совет уполномоченных и парламентская фракция ведущей в Финляндии правящей Социал-демократической партии приняли решение избрать кандидатом на пост главы правительства Марин, занимающую должность министра транспорта и связи, передает Би-би-си.

На этом посту Марин заменит Анти Ринне, который 3 декабря подал прошение об отставке. Как ожидается, Марин вступит в новую должность на этой неделе, став третьим премьером-женщиной из 75 глав правительства Финляндии.

Она также станет самым молодым премьером, обогнав 39-летнюю главу правительства Новой Зеландии Джасинду Ардерн и 35-летнего украинца Алексея Гончарука.

Санна Марин выросла в «радужной семье»: она жила в съемной квартире вместе со своей матерью и ее партнершей. По словам политика, в детстве она чувствовала себя «невидимой», потому что не могла открыто говорить о своей семье. В то же время, отметила Марин, мать всегда поддерживала ее и заставляла верить в себя.

Марин стала первым человеком в своей семье, который закончил университет. Она быстро набрала популярность в рядах социал-демократов, возглавив в 27 лет городскую администрацию в Тампере и став депутатом в 2015 году.

С июня 2019 года Марин занимала пост министра транспорта и связи.