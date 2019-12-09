Турция выразила надежду получить истребители F-35 у США

Говорить о закупке Турцией российских истребителей преждевременно, Анкара по-прежнему рассчитывает получить американские самолеты F-35, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

«На этом этапе пока рано говорить, будем ли мы закупать российские истребители. Надо подождать, посмотреть, как будут развиваться события. Турция – независимое государство, и она сделает то, что считает нужным. Если США откажутся выполнять свои обязательства по поставкам F-35, мы можем найти других поставщиков. В мире производится много самолетов, и найти вариант не проблема. Но мы хотим сотрудничать с США, потому что они наши партнеры», – передает РИА «Новости» со ссылкой на канал NTV слова Акара.

По его словам, Анкара много раз объясняла ситуацию своим американским партнерам, и президент США Дональд Трамп признает ее правоту.

«Трамп тоже говорил своим коллегам: они (Турция) заплатили, вы им не даете самолеты – что за логика?» Мы не клиенты, а партнеры этой программы. Мы оплатили транш, выполнили все условия. Систему шифрования F-35 передавать никому не собираемся, для нас это тоже важно. Мы предложили создать комиссию, и Трамп ее поддержал», – добавил турецкий министр.

Напомним, 2 декабря глава секретариата оборонной промышленности при администрации президента Исмаил Демир заявил, что Турция внимательно изучает характеристики российских истребителей Су-35.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не исключает возможности покупки у России истребителей, при этом она не будет для этого спрашивать разрешения у кого-либо.

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