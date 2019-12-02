В Турции сообщили об изучении российских истребителей Су-35

Глава секретариата оборонной промышленности при администрации президента Исмаил Демир заявил, что Турция внимательно изучает характеристики российских истребители Су-35.

«Мы изучаем предложение российской стороны по Су-35. Делать какие-либо оценки пока рано. Безусловно, Турция закупает технологии и оружие, отвечающие ее интересам. Однако слишком рано говорить о том, что мы приобретем Су-35. Нам предстоит скрупулезная работа и анализ», – заявил Демир, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Anadolu.

При этом он отметил, что участие Турции в программе по производству новейших американских истребителей F-35 продолжается. «Вывод Турции за рамки программы не отвечает интересам других участников проекта. Мы продолжаем обсуждать пути выхода из создавшейся ситуации. Не могу ничего сказать о позиции американской стороны, но мы готовы к позитивному диалогу», – уточнил Демир, сообщив, что самолет пятого поколения, разработка которого ведется в Турции, поступит на вооружение турецких ВВС в 2028-2029 годах.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не исключает возможности покупки у России истребителей, при этом она не будет для этого спрашивать разрешения у кого-либо.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД