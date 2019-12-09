В России стало меньше «жадных» работодателей

Каждый четвертый работодатель в России планирует повысить зарплаты своим сотрудникам в 2020 году, свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру». Авторы исследования отмечают, доля работодателей, которые не планируют увеличивать зарплаты, резко сократилась.

Сообщается, что 40% представителей российских компаний не смогли дать однозначного ответа, а более трети опрошенных работодателей (35%) сообщили, что делать этого не планируют, передает ТАСС.

При этом среди работников повышения зарплаты ожидают только 19% опрошенных. Почти половина (45%) затруднились дать однозначный ответ, а 36% уверены, что их работодатель не будет повышать зарплаты в 2020 году.

Как отметил заместитель генерального директора сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» Александр Ветерков, результаты опроса показывают резкое снижение числа работодателей, которые не готовы увеличивать зарплаты сотрудников.

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«Эта позитивная динамика лишний раз иллюстрирует конкуренцию среди российских компаний за лучшие кадры», – отметил он.

«Для многих работодателей стало очевидно, что поиск и найм новых сотрудников оказываются намного дороже, чем материальная мотивация и удержание существующего ключевого персонала», – сказал Ветерков.

По его словам, в конце 2018 года повышать зарплаты планировали только 18% работодателей.

Опрос проводился в ноябре 2019 года среди тысячи представителей российских компаний, руководителей, HR-директоров, а также 4 тыс. граждан старше 18 лет по всей территории России.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев объяснил ситуацию со снижением реальных доходов россиян при росте зарплат.