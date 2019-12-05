Медведев объяснил снижение реальных доходов россиян при росте зарплат

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам объяснил ситуацию со снижением реальных доходов россиян при росте зарплат.

«Во-первых, это важнейшая тема (рост реальных доходов и благосостояние людей). Важнее всего благосостояние людей. Действительно, в последние годы доходы снижались в силу ряда причин, но в последние девять месяцев этот тренд изменился. Доходы начали расти и вполне вероятно, что по итогам года мы будем иметь не минус, а плюс, но незначительный: 0,2-0,3%. Но важнее всего самочувствии людей и их ощущения», – сказал Медведев.

Премьер также отметил, что работа по поддержке наиболее «уязвимых слоев населения» (многодетные семьи, люди пожилого возраста или с инвалидностью) будет продолжена.

Прямую трансляцию интервью ведет телеканал RT.