Патриарх Кирилл призвал не копировать зарубежные законы

Зарубежный опыт в области права и законодательства требует тщательного осмысления с учетом традиций и культур народов России, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе божественной литургии в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что угроза появления таких инициатив постоянно существует. «Поэтому я призываю всех, в первую очередь, законотворцев, принимая тот или иной закон, осознавать важность соотнесения этого закона с духовной, культурной традицией своего тысячелетнего народа. Тот народ, который сохраняет свое единство, – сильный народ, который способен справляться с вызовам и текущего времени, сохраняя самого себя, свои святыни и идеалы», – приводит его слова ТАСС.

Патриарх отметил, что зарубежный опыт можно применять, но при этом следует сохранять принятые в обществе ключевые духовно-нравственные ценности. Россия не должна быть в изоляции, однако нельзя принятием каких-либо законов затмевать «духовное первородство, свою духовно-нравственную традицию, которая является стержнем национальной жизни», подчеркнул он.

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По словам патриарха, россиянам в настоящее время требуется «консолидация сил в преодолении несущественных повседневных разногласий, которые лежат на поверхности и не затрагивают глубинных интересов жизни народа».

Отметим, в настоящее время в России обсуждается резонансный законопроект о профилактике домашнего насилия, который предполагает введение – по аналогии с США – защитных и судебных защитных предписаний, запрещающих агрессору приближаться к жертве.

Юристы особо обращали внимание, что по судебному защитному предписанию человека можно будет выселить из жилья, из-за чего, по мнению специалистов, могут активизироваться квартирные рейдеры.

Инициативу, в частности, раскритиковал патриарх Кирилл. Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что РПЦ выступает категорически против всякого насилия в семье, однако и против вторжения в ее дела извне.

В свою очередь глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов отмечал, что данный закон обернется серьезными негативными последствиями для России.

Внесенные авторами законопроекта поправки также были встречены критикой.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что закон о семейном насилии лишит мужчин невиновности.

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