Вице-губернатор Тамбовской области погиб под домашним арестом

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8 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 10:49  |  vz.ru
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Саудовская Аравия неспроста уступает России лидерство по нефти

Новая сделка ОПЕК выгодна России и рублюФото: Nick Oxford/Reuters
Очередное заседание ОПЕК+ закончилось радостными новостями для нефтяных котировок и российского рубля. Экспортеры нефти решили снова сократить объем добычи в первом квартале 2020 года. Но удивила всех Саудовская Аравия, которая добровольно решила добывать меньше, чем того требует сделка. Саудиты с легкостью уступили России лидерство в добыче. Почему королевство так старается? Подробности...
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Глава администрации Ельцина: Желание сохранить СССР считалось смешным

8 декабря 1991 года Кравчук, Шушкевич и Ельцин своими подписями поставили точку в истории СССРФото: Юрий Иванов/РИА "Новости"
«Это исконно наши земли были, просто их отдали Киеву. Они понимали, что находятся в неравных условиях с украинцами», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов. Так комментирует тот факт, что накануне подписания Беловежских соглашений делегации из Донецка и Луганска просили Москву не оставлять их под властью Киева. Подробности...
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Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
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Европа юлит в деле защиты прав русских на Украине

Украину призывают соблюдать права человека, но не любогоФото: Gleb Garanich/Reuters
В кои-то веки европейские инстанции выступили с критикой Украины – и поддержкой (хотя и косвенной) российских интересов в этой стране. Речь идет о заключении Венецианской комиссии по поводу прав живущих на Украине носителей русского языка. Однако даже в этом случае позиция Европы оказалась двуличной и двойственной. В чем же дело? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Зеленский везет в Париж свою формулу

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Задача Зеленского – достичь прекращения активных боевых действий (развод войск, обмен пленными, частичное восстановление экономических связей), но не допустить выполнения Минских соглашений и прекращения западных санкций против России. Подробности...
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Христианская риторика мажора Жукова выглядит грубой подделкой

Максим Соколов, публицист
Потрясаться словом Е. С. Жукова можно разве что при полном незнанье своей страны. Когда холодную, искусственную риторику нам объявляют словом, исполненным искренней сердечной боли, немудрено, что против подмены восстают и самые деликатные люди. Подробности...
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Пусть всю оставшуюся жизнь ходят и оглядываются

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия никак не сможет изменить то, что Запад навесит на нее очередное обвинение, даже если оно совершенно огульно. Но один плюс во всем этом есть безусловно – укрепление за Россией той самой репутации государства, которое охотится на террористов, игнорируя границы, писаные правила и проходящие годы. Подробности...
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      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
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              Вице-губернатор Тамбовской области погиб под домашним арестом

              8 декабря 2019, 09:33

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Находившийся под домашним арестом по делу о мошенничестве вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков погиб утром в воскресенье, упав из окна квартиры на пятом этаже, сообщил источник в правоохранительных органах.

              «Сегодня в 06.00 Глеб Чулков погиб. Он упал из квартиры матери на пятом этаже, где он жил последнее время, пока шло следствие», – передает слова источника ТАСС.

              16 октября сообщалось, что Чулкова задержали около здания администрации по подозрению в мошенничестве. Следствие полагало, что он пытался похитить имущество комплекса «Рассказовский рынок».

              Его отправили под домашний арест.


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