Вице-губернатор Тамбовской области погиб под домашним арестом

Находившийся под домашним арестом по делу о мошенничестве вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков погиб утром в воскресенье, упав из окна квартиры на пятом этаже, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сегодня в 06.00 Глеб Чулков погиб. Он упал из квартиры матери на пятом этаже, где он жил последнее время, пока шло следствие», – передает слова источника ТАСС.

16 октября сообщалось, что Чулкова задержали около здания администрации по подозрению в мошенничестве. Следствие полагало, что он пытался похитить имущество комплекса «Рассказовский рынок».

Его отправили под домашний арест.