Задержан замглавы администрации Тамбовской области

В Тамбове задержали замглавы администрации Тамбовской области Глеба Чулкова, сообщил источник.

По предварительным данным, Чулкова задержали в среду около здания администрации, обвинения ему пока не предъявлены, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Официальных подтверждений этой информации от правоохранительных органов пока нет.

Чулков также с 2004 года занимает пост председателя комитета по управлению имуществом области.

Ранее глава администрации Новочеркасска Игорь Зюзин был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.