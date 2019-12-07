Названа ранее неизвестная причина рака

Международная группа исследователей выявила ранее неизвестную причину развития рака.

По мнению исследователей, на риск развития онкологических заболеваний влияют не только онкогены и гены-супрессоры опухолей, но и вариации в ДНК, которые влияют на экспрессии этих генов, передает РИА «Новости».

Исследователи проанализировали более 6 млн вариаций генов в 13 различных тканях тела человека и в результате обнаружили, что некоторые последовательности связаны с онкогенами и генами, подавляющими развитие опухоли. Кроме того, им удалось выяснить, что такие вариации в основном встречаются в регионах ДНК, которые отвечают за регуляцию иммунной системы и специфичных для каждой из тканей внутриклеточных процессов.

Понимание того, как некодирующая последовательность белков ДНК, часто именуемая как «мусорная ДНК», влияет на возникновение рака, может усовершенствовать генетическое сканирование на определение риска развития онкологического заболевания, подчеркивается в работе, опубликованной в журнале British Journal of Cancer.

Ранее были названы помогающие предотвратить развитие рака продукты.

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