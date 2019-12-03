Названы помогающие предотвратить развитие рака продукты

Некоторые продукты могут снизить риск развития рака, и их стоит включить в свой рацион, хотя полностью от этого заболевания защититься невозможно.

В ежедневный рацион рекомендуется включить яблоки. Этот фрукт содержит полифенолы, обладающие противораковыми свойствами, пишет портал MedikForum.ru.

Полифенолы – растительные соединения, которые могут предотвращать воспаление, сердечно-сосудистые заболевания и инфекции, в том числе они обладают противораковыми и противоопухолевыми свойствами.

Крестоцветные овощи также советуют употреблять чаще. Брокколи, цветная капуста и белокочанная капуста содержат сульфорафан, способный сокращать рост раковых клеток.

Морковь содержит большое количество бета-каротина. Это вещество укрепляет иммунитет и может предотвращать некоторые виды рака (рак молочной железы, рак простаты, рак желудка).

Полезен также рыбий жир. Омега-3 жирные кислоты борются с процессами воспаления в организме. Рыбий жир может предотвратить развитие колоректального рака.

Также рекомендовано употреблять больше орехов, так все они обладают противораковыми свойствами. Фасоль, горох и чечевица содержат много клетчатки, благодаря этому снижается риск развития рака кишечника.

Кофе, как установили ученые, помогает уменьшить опасность рака печени на 40%. Также полезным признан кетчуп и другие продукты из помидоров, в том числе томатный сок и томатная паста. Эти продукты снижают вероятность развития рака предстательной железы.

Ранее испанские ученые выяснили, что молоко и молочные продукты низкой жирности снижают риск развития некоторых болезней.