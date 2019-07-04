Испанские ученые в ходе проведенных исследований выяснили, что молоко и молочные продукты низкой жирности снижают риск развития некоторых болезней.

Как передает RT со ссылкой на портал Medical Xpress, в ходе работыученые провели метаанализ 14 исследований, проверив профилактические свойства молока.

Выяснилось, что при потреблении йогуртов с низкой жирностью уменьшается риск развития метаболического синдрома и диабета второго типа. Помимо этого потребление такой продукции снижает риск развития колоректального рака и рака мочевого пузыря.

В исследовании отмечается, что от перелома позвонков употребление молока не спасет.

Напомним, в декабре 2018 года выселяющая онкобольных детей москвичка заявила о причастности НЛО к распространению рака.

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