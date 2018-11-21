Выселяющая онкобольных детей москвичка заявила о причастности НЛО к распространению рака

Жительница Москвы Елена Аллина, собирающая подписи за выселение больных раком детей из своего дома, заявила, что действие лекарств от онкологии блокируют пришельцы из космоса; аудиозапись беседы с женщиной опубликовали пранкеры.

«Врачи всего мира на сегодняшний день открыли 187 возбудителей вирусов, на самом деле гораздо больше, бог знает сколько. Они (онкобольные дети) будут все время приезжать, у них у каждого свой возбудитель онкологической болезни, даже того же рака крови», – заявила женщина в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

Аудиозапись опубликована на Youtube-канале пранкеров.

Она заявила, что узнала об этом из некоей телепередачи. Она добавила, что рак передается воздушно-капельным путем, и советские ученые в 20 веке создали «прививку от рака».

«Инопланетяне, вот эти так называемые НЛО, я вас уверяю, они знают как лечить рак. Знают. Просто наши по какой-то причине этим не пользуются», – заявила Аллина.

Далее женщина принялась рассказывать о том, что некие японские и китайские ученые сделали лекарство от рака, однако действие препарата блокировалось.

«Они, инопланетяне, НЛО, как мы их называем, специально блокируют вот эти действия», – продолжила Аллина. Она уточнила, что эту информацию также почерпнула в одной из телепередач несколько лет назад.

Жительница отметила, что это – специальная программа по уменьшению человечества. Пранкеры предложили Аллиной в качестве защиты от болезней использовать шапочку из фольги, на что та заметила, что этого никто не будет делать.

Напомним, Генпрокуратура усмотрела признаки дискриминации онкобольных детей, за выселение которых из квартиры в Москве собирают подписи.

Прокуратура Москвы начала проверку по факту сбора подписей за выселение больных детей.