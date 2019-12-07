Предъявлены обвинения по делу об убийстве начальника центра «Э» МВД Ингушетии

Следователи предъявили обвинение в посягательстве на убийство сотрудника правоохранительных органов – начальника ЦПЭ МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата – предположительному главарю совершившей нападение группировки и его родственнику, сообщила защита одного из фигурантов дела.

«Хасану Полонкоеву и его родственнику Аслану Полонкоеву предъявлены обвинения в совершении [преступления, предусмотренного] статьей 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») и по части 3 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия»)», – приводит слова адвоката одного из фигурантов дела ТАСС.

По словам защитника, подозреваемые вину категорически отрицают. «Следствие в очередной раз идет по пути наименьшего сопротивления и всячески пытается подстроить факты под обвинения», – считает адвокат сына Хасана Полонкоева Шамиль Яндарбаев.

Кроме Полонкоевых рано утром правоохранительные органы задержали 25-летнего сына Полонкоева Закре, а также Али Картоева, Иссу Накастхоева и Алихана Белхароева. Следственный комитет намерен в первой половине дня выйти в Басманный суд Москвы с ходатайством об избрании обвиняемым и подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне следователи задержали предполагаемого главаря и пятерых члены ОПГ, подозреваемых в убийстве главы центра «Э» МВД Ингушетии. В СК отмечали, что главарем ОПГ оказался известный в Ингушетии бизнесмен. В МВД Ингушетии Эльджаркиева назвали непримиримым борцом с экстремизмом.