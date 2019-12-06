В детском саду в Москве задержан неадекватный мужчина

В Москве задержан неадекватный мужчина, проникнувший в детский сад, подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«Наряд вневедомственной охраны получил сигнал «тревога» с охраняемого образовательного учреждения на Новоясеневском проспекте. К оперативно прибывшим росгвардейцам обратился сотрудник охраны, который пояснил, что неизвестный мужчина перелез через забор детского сада и проник на территорию, после чего попытался попасть в здание. При осмотре прилегающей территории сотрудники Росгвардии обнаружили и задержали подозрительного гражданина», – пояснили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что мужчина вел себя неадекватно, на вопросы правоохранителей отвечал невнятно.

«На место была вызвана бригада медиков и сотрудников полиции», – заключили в ведомстве.

Экспресс-анализ установил, что мужчина был в состоянии наркотического опьянения. 41-летний подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления.

Напомним, 31 октября 36-летний Денис Поздеев зарезал шестилетнего ребенка в детсаду в Нарьян-Маре – он проник в учреждение через открытую охранником дистанционно дверь. Воспитатели пытались помешать Поздееву пройти в спальню, однако не смогли этого сделать. Убийство совершено во время тихого часа, на глазах у других детей.