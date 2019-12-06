Сторонников Саакашвили под флагами Украины в Кутаиси забросали яйцами

Несколько сотен сторонников экс-президента Михаила Саакашвили во главе с оппозиционными лидерами под флагами Грузии и Украины проводят манифестацию по улицам Кутаиси с требованием провести выборы в парламент в 2020 году только по пропорциональной системе взамен нынешней смешанной, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

По данным телекомпании «Имеди», оппозиционеров забрасывают яйцами с крыш домов, рядом с которыми они проходят.

Несмотря на это лидеры оппозиции говорят, что продолжат акции протеста в Тбилиси и в регионах, начавшиеся после провала голосования в парламенте в ноябре по проведению выборов по пропорциональной системе.

Дважды против оппозиционеров в Тбилиси после попыток блокировать работу парламента был применен спецназ.

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