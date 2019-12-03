Глава МВД Грузии пообещал подогревать воду для разгона демонстрантов

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что его ведомство старается быть максимально корректным по отношению к оппозиционерам, которые в последнее время регулярно устраивают акции протеста в Тбилиси и других городах в связи с провалом 14 ноября в парламенте голосования о проведении в 2020 году выборов только по пропорциональной системе взамен нынешней смешанной, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По его словам, сторонники оппозиции обвиняют МВД в том, что дважды против них были применены спецназ и водометы.

«Нам говорят, как можно было применить воду в холод. Сейчас стараемся подогреть воду и в случае необходимости применять теплую», – сказал министр.

«Максимально стараемся, чтобы не пострадали люди, вне зависимости от того, какую сторону они представляют», – заявил Вахтанг Гомелаури.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в стране «нет речи о гражданском противостоянии».

«Государство этого не допустит», – заверил он.

При этом он обвинил «безответственных политиков» в попытках втянуть в процессы молодежь.

В конце ноября сообщалось, что переговоры властей и оппозиции Грузии провалились, поэтому оппозиция Грузии возобновляет акции протеста.

14 ноября провалилось голосование о проведении полностью пропорциональных выборов уже в будущем году, и оппозиция вышла на улицы.

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