В РПЦ объяснили критику суррогатного материнства

Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что принятие суррогатного материнства позволит переступить нравственный барьер и разрешить клонирование.

«Если исходить из того, что для достижения высоких демографических показателей все средства хороши, тогда почему не разрешить клонирование людей? Можно ведь при помощи клонирования достигать любых показателей, причем не только количественных, но и качественных», – приводит его слова РИА «Новости».

«Однако пока еще существует тот нравственный барьер, который не позволяет переступить эту черту и превратить нашу планету в «дивный новый мир», описанный Олдосом Хаксли», – сказал митрополит Иларион.

По его словам, суррогатное материнство превращает человека в биологическую особь. Для Церкви младенец является «созданным по образу и подобию Божию человеком», который должен иметь одного отца и одну мать.

Он отметил, что Церковь не только не препятствует исполнению заповеди Божией «плодитесь и размножайтесь», но наоборот, делает все от нее зависящее, чтобы рождаемость в стране неуклонно росла. Низкие темпы рождаемости не связаны с бездействием Церкви, подчеркнул митрополит.

«Ей (Церкви – прим. ВЗГЛЯД) противодействуют многие силы, в том числе потребительская идеология, ставящая на первое место личный комфорт человека, а не его ответственность перед семьей, перед страной, перед будущими поколениями», – сказал он, отметив, что практика «суррогатного материнства», позволяющая богатым женщинам избежать страданий, родилась именно из-за этого.

Митрополит Иларион добавил, что кардинальный пересмотр церковной позиции по вопросу об отношении к суррогатному материнству вряд ли возможен, но не исключены «уточнения отдельных ее аспектов».

При этом позиции традиционных конфессий Российской Федерации в отношении суррогатного материнства совпадают, что подчеркивалось на заседаниях Межрелигиозного совета России, напомнил представитель РПЦ.

Напомним, ранее телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что Библия не запрещает суррогатное материнство и ЭКО. Он предложил пересмотреть запрет этого в Основах социальной концепции Русской православной церкви ради деторождения.

В РПЦ в ответ заявили, что, идя против воли Божией, в том числе нанимая тело другой женщины для исполнения функции деторождения, человек не получит желаемого счастья.