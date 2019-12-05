Киселев поспорил с РПЦ из-за суррогатного материнства

Журналист Дмитрий Киселев заявил, что Библия не запрещает суррогатное материнство и ЭКО. Он предложил пересмотреть запрет этого в основах социальной концепции Русской православной церкви ради деторождения.

«По медицинским показаниям Церковь могла бы благословить суррогатное материнство и ЭКО. Вы говорите, Закон Божий, но речь идет сейчас не о Библии, которая не запрещает ЭКО, а об Основах социальной концепции (РПЦ – ред.) – это то, что написано человеком... Бог не запрещает ЭКО. ...Вы ссылаетесь на волю Божию, а на самом деле говорите о воли Церкви. Воля Божия и воля Церкви – это не одно и то же. Мне представляется, что сейчас, на данном этапе существования Церкви, воля Божия – «плодитесь и размножайтесь» – вошла в противоречие с волей Церкви. Поэтому лучше помочь человеку стать на сторону жизни – и это будет, как мне представляется, по воле Божией», – сказал Киселев на теледебатах с протоиереем Александром Абрамовым в эфире телеканала «Спас», передает РИА «Новости».

Телеведущий подчеркнул, что сегодня «человек себя чувствует между позицией государства, которое благословляет ЭКО, и позицией Церкви, которая запрещает». «Личность идет на разрыв. Нам нужно во имя деторождения и народа сгладить эти конфликты любовью, это главная заповедь Христа», – добавил он, отметив, что «церковь может духовно сопроводить и поддержать родителей и суррогатную мать – тогда не будет возникать такого конфликта».

Киселев также ответил на вопрос, что тогда делать с «избыточными» или «нежизнеспособными» эмбрионами, которые создаются в результате применения технологии ЭКО: «Часть (эмбрионов) приживается, часть волею Божией не приживается, а часть остается. Мама может распорядиться: оставить себе на следующую беременность или отправить в качестве донорских. А что делать с остальными? Я предлагаю отдать их Церкви – тогда Церковь благословит ЭКО, и пусть она сама распоряжается этим фондом. И тогда моральная проблема снимается... Если Церковь их («избыточные» эмбрионы) возьмет себе и мы их не будем убивать – это было бы прекрасное решение, если бы Церковь на это пошла».

При этом протоиерей Александр Абрамов отметил, что «Церковь не запрещает искусственное оплодотворение и другие манипуляции, которые ведут к восстановлению способности рожать». Но он уточнил, что в ситуации, когда эти методы не дают результата, а человек находится внутри церковной ситуации, надо задать себе вопрос: «Может быть, такова обо мне воля Божия?».

Священнослужитель напомнил, что в Основах социальной концепции РПЦ, принятых Архиерейским собором в 2000 году, суррогатное материнство называется «противоестественным и морально недопустимым», так как оно «предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости» между матерью и младенцем уже во время беременности.

Кроме того, церковь считает недопустимыми виды ЭКО, которые предполагают «заготовление, консервацию и намеренное разрушение избыточных» эмбрионов», поскольку признает эмбрион человеком.

Согласно позиции РПЦ, допустимым является только «искусственное оплодотворение половыми клетками мужа», а если муж или жена неспособны к зачатию ребенка и «терапевтические и хирургические методы лечения бесплодия не помогают супругам, им следует со смирением принять свое бесчадие как особое жизненное призвание» и усыновить детей.

Ранее Абрамов заявил, что в РПЦ могут пересмотреть отношение к ЭКО, если «будут решены ключевые моральные вопросы». В частности, речь идет о том, что «не будут уничтожаться эмбрионы, или не будет нарушаться целостность супружества».