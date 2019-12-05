В РПЦ назвали условие изменения отношения к ЭКО

Настоятель храма Сергия Радонежского в Крапивниках города Москвы протоиерей Александр Абрамов не исключил изменения отношения Русской православной церкви к экстракорпоральному оплодотворению.

Протоиерей заявил, что для этого требуется изменение технологии. По его словам, РПЦ «вполне в состоянии пересмотреть отношение» к ЭКО, если «будут решены ключевые моральные вопросы». В частности, речь идет о том, что «не будут уничтожаться эмбрионы, или не будет нарушаться целостность супружества», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Спас».

Перед этим ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев заявил, что РПЦ могла бы изменить отношение к суррогатному материнству.

Он призвал к религиозно-светским дискуссиям и определению при участии РПЦ моральной нормы. Киселев считает такой процесс естественным в связи с развитием культуры и возникновением новых нравственных вызовов.

Напомним, глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что он против крещения детей, появившихся в результате ЭКО или суррогатного материнства. Официальный представитель РПЦ Владимир Легойда назвал такую позицию противоречащим учению Церкви. Легойда также подчеркнул, что «существуют процедуры ЭКО, исключающие уничтожение «излишних эмбрионов». При этом «иные технологии ЭКО нравственно недопустимы», пояснил он.

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