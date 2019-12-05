В РПЦ ответили Киселеву на тему суррогатного материнства

Председатель отдела взаимоотношений церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда ответил журналисту Дмитрию Киселеву на его заявление о несоответствии позиции РПЦ по суррогатному материнству и заповеди «плодитесь и размножайтесь».

«Свобода дарована человеку Богом, и воля Божия не отменяет право выбора человека в пользу добра или зла. Богохульством было бы сказать, что на мировые войны, страдания детей, угнетение слабых – есть воля Божия, на это есть только злая воля человека», – сказал Легойда, передает РИА «Новости».

Человек может использовать свою свободу для удовлетворения «нравственно сомнительных желаний», в том числе получить «своего ребенка любой ценой» и в этом преуспеть, заявил Легойда.

Успех человека в любом предприятии «не означает, что Бог его одобрил, ведь и злодеи преуспевают», заметил представитель РПЦ.

«Для оценки наших собственных поступков нам дана совесть и Божественное откровение, и думаю, что прибегшие к «услуге» деторождения уже обличаемы своей совестью, иначе они бы не искали одобрения своего поступка», – сказал Легойда.

«Церковь убеждена, что, идя против воли Божией, в том числе нанимая тело другой женщины для исполнения функции деторождения, человек не получит желаемого счастья, иначе бы мы бы не предупреждали о безнравственности такого выбора. Но Бог принимает и покаяние поступивших таким образом», – подчеркнул он.

По его словам, «абсолютизация заповеди о размножении» не подтверждается христианским вероучением, потому «деторождение не может достигаться любой ценой».

«Толкование Библии – это наука, которая требует глубочайших познаний. Если игнорировать традиции прочтения Священного Писания, то получится, что многочисленные экстремисты, которые опираются на якобы «незамутненное» своими общинами, собственное понимание религиозных текстов, тоже имеют право на богословское мнение», – сказал служитель культа.

Напомним, Киселев заявил, что Библия не запрещает суррогатное материнство и ЭКО. Он предложил пересмотреть запрет этого в Основах социальной концепции Русской православной церкви ради деторождения.