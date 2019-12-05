Путин поддержал создание базы неизвестных пациентов

Президент Владимир Путин поддержал идею о разработке единой информационной базе неизвестных пациентов.

«Хорошее предложение, правильная идея. Обязательно поручение дам соответствующее профильным ведомствам отработать (предложение)», – сказал глава государства на встрече с лидерами волонтерских движений, передает «Интерфакс».

Глава спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев рассказал президенту, что для поисков пропавших очень сильно помогла бы общая база неизвестных пациентов, которые уже находятся в больнице, но не могут сказать, как их зовут.

«Очень нужна всероссийская база неизвестных пациентов, к которой подключены все больницы, все отделы полиции», – отметил Сергеев.

Это помогло бы с поисками пожилых людей с деменцией или болезнью Альцгеймера, поисков маленьких детей или взрослых людей, переживших несчастный случай с потерей памяти.

Ранее глава государства поддержал инициативу по закреплению термина «уличная медицина», который позволил бы волонтерам оказывать бездомным доврачебную помощь на легальном положении.