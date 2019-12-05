Медведев объяснил свой оптимизм по поводу торговых войн

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НОВОСТЬ ЧАСА:Медведев рассказал Ивлеевой о будущем YouTube в России
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Россия затягивает Монголию в газовый союз с Китаем
«Северный поток – 2» решили остановить делом «немецкого Скрипаля»
Россия построит десантные корабли лучше «Мистралей»
Саммит НАТО закончился скандалом вокруг Трампа
Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы
Кому нужно американское вторжение в Венесуэлу
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Николас Мадуро уверен: Трамп хочет вторгнуться в Венесуэлу. Парадоксально, но это вторжение не отвечает ни интересам Венесуэлы, ни интересам США – однако оно нужно как Трампу, так и самому Николасу Мадуро. Подробности...
Убийство Хангошвили напомнило ликвидацию Яндарбиева
Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Немецкая пресса же пишет о «новом деле Скрипаля» и обвиняет Россию в «акте государственного терроризма на немецкой земле». Но борьбу с террористами ведут многие государства. В том числе и за границей. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
Нормандская встреча выправит рейтинг Зеленского
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Три опроса общественного мнения на Украине показывают разную картину. По одной версии рейтинг Зеленского падает, по другим – он стабилен. Правильно сказать, что есть тенденция к падению. Но избиратели все еще рассчитывают на успех молодого президента Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома
Первая леди США Меланья Трамп показала, как украсила к Рождеству и Новому году свою резиденцию. «Дух Америки сияет в Белом доме», – написала Меланья в своем Twitter. Длина всех гирлянд, развешанных по дому, превысила 240 метровПодробности...
Россия построила свою часть автомобильного моста в Китай
На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублейПодробности...
Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург
Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории РоссииПодробности...
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