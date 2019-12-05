Медведев объяснил свой оптимизм по поводу торговых войн

Премьер Дмитрий Медведев на расширенной пресс-конференции заявил, что в ситуации с торговыми войнами является оптимистом, так как знает, что в исторической перспективе все будет хорошо.

«Вообще я оптимист: все будет хорошо – в исторической перспективе, а сейчас будет сложно. Вообще человечество бы исчезло, если бы в исторической перспективе не было бы все хорошо. Торговые войны закончатся, ограничения будут сняты. Но нам надо жить сейчас. Вы правильно сказали – с ЕС, не говоря уже о США – у нас сложный период», – заметил Медведев.

Он добавил, что встречался с коллегами из западных стран, говорил им, что они сами страдают от санкций.

«Политика близорукая, но рано или поздно она закончится общим примирением. Мы готовы к отношениям с европейскими странами. Когда все началось, наш торговый оборот с ЕС был значителен – 413 млрд долларов, потом он грохнулся на 250. Кому лучше стало? Я говорю – деньги эти не вернуть, это были рабочие места, зарплаты», – заметил Медведев.

Премьер сказал, что не пострадали только США, так как оборот с ними был не очень большой, а «с европейцами сдулся вдвое».

«Зато с Китаем у нас торговый оборот вырос очень существенно. Мы обсуждали в 2000-х цель в 10 млрд долларов торгового оборота. Сейчас больше 100, а цель – 200 млрд», – заметил премьер.

Медведев добавил, что торговые отношения, тем не менее, должны быть многовекторными, и чем больше стран находятся в экономических отношениях, тем лучше.

«Нужно мужество, чтобы осознать ошибки и входить на нормальные отношения. В Евросоюзе сейчас новая команда, есть шанс все поправить. Не мы эту войнушку начали, не нам ее завершать. Они сами должны объявить перемирие», – подытожил председатель правительства.