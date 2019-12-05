На опоре Крымского моста нарисовали гигантское граффити с котом

На одной из опор транспортного перехода Крымского моста появилось гигантское граффити строителя, и кота с псом.

Высота рисунка составляет 20 метров, пишет «Крыминформ».

Главные герои стройки века на моей опоре! Подарок крымских художников к открытию железнодорожной части. #крымскиймост pic.twitter.com/5ADsD4tZrW — Крымский мост (@Krymsky_bridge) December 5, 2019

«Крымские художники нарисовали большой портрет мостостроителя. Они изобразили рабочего на фоне судоходных арок Крымского моста. Рисунок высотой почти 20 метров выполнен на автодорожной опоре. Его увидят пассажиры поездов, которые будут следовать через Керченский пролив с материка на полуостров, а также экипажи проходящих под мостом судов», – пояснили в инфоцентре «Крымский мост».

Граффити рисовали две недели. Строители готовили подмостки, крымские художники наносили рисунок специальными красками для художественной росписи бетонных поверхностей.

Отмечается, что портрет посвящен команде, строящей Крымский мост.

Ранее в Сети опубликовали видео, на котором запечатлено движение двухэтажного поезда по Крымскому мосту.