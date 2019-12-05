Первый полностью коммерческий пуск с Восточного запланирован на весну

В апреле 2020 года планируется провести первый полностью коммерческий пуск с космодрома Восточный, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Как заявил источник РИА «Новости», 18 апреля должен состояться запуск спутников по контракту с OneWeb на ракете «Союз–2». После этого пуски должны состояться «в мае, июне и июле».

В декабре с космодрома Восточный могут запустить метеоспутник «Метеор-М».

В 2017 году уже был произведен частично коммерческий пуск – коммерческие микроспутники запускались как дополнение к «Метеору-М» на изготовленной за счет бюджета ракете «Союз», которую запустили в рамках федеральной программы.

Пуски OneWeb предусматривают оплату заказчиком по коммерческой цене отдельных ракет и пусковых услуг.

В мае президент американской компании International Launch Services (ILS) Кирк Пайшер заявил, что Россия намерена в ближайшее время завоевать 25-30% международного рынка коммерческих космических запусков.

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