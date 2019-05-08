В США заявили о намерении России завоевать коммерческий космический рынок

Россия намерена в ближайшее время завоевать 25-30% международного рынка коммерческих космических запусков, заявил президент американской компании International Launch Services (ILS) Кирк Пайшер.

Компания ILS действует под эгидой «Главкосмоса» (дочернее предприятие Роскосмоса). Ранее фирма занималась продвижением носителей «Протон» и «Ангара 1.2» на международном рынке, однако сейчас ее деятельность намерены расширить, передает ТАСС.

Пайшер подчеркнул, что цель компании ILS заключается в том, чтобы получить от 25 до 30% рынка пусковых услуг. При этом, по словам главы компании, этого намерены добиться в течение следующих двух лет.

Также Пайшер рассказал, что коммерческие космические запуски нового российского тяжелого носителя «Ангара» начнутся не ранее 2025 года. Для этого необходимо закончить строительства на космодроме Восточный.

«Конечно, первые пуски будут в основном для [российских] федеральных программ. <...> Мы не ожидаем коммерческих запусков «Ангары» до примерно 2025 года <...>. Затем, в конце концов, состоится переходный период, [и он завершится], вероятно, в 2026-2027 году», – отметил специалист.

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил сроки запуска новой ракеты «Ангары-А5М».

Также в марте сообщалось, что Роскосмос получил необходимое финансирование для начала строительства второй очереди космодрома Восточный.

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