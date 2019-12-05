Украина захотела получить в торговле с Евросоюзом права стран ЕС

Киев рассчитывает, что Украине разрешат торговлю с Евросоюзом на тех же условиях, которые применяются между странами ЕС, заявил глава украинского правительства Алексей Гончарук.

На встрече с коллегой из Швеции Стефаном Левеном он заявил, что Киев рассчитывает запустить переговоры «по заключению так называемого промышленного безвиза», передает ТАСС.

Речь идет о «соглашении об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции», в рамках которого украинские товары должны получить знак европейского соответствия. В таком случае их можно будет продавать в странах ЕС без дополнительной сертификации.