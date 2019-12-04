Венгрия заявила о намерении блокировать Украине путь в НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что будет блокировать вступление Украины в НАТО.

Сийярто отметил, что намерен блокировать вхождение страны в военный блок до тех пор, пока Украина не восстановит права венгерского меньшинства на обучение на родном языке, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Венгрия обратилась к России с просьбой объединить усилия для защиты прав нацменьшинств на Украине.

Будапешт выступает против украинского закона об образовании, требуя вернуть закарпатским венграм права на обучение на родном языке. Киев же обвиняет Венгрию в попытках создать свой анклав на территории Украины. Россия также выступает против нового законодательства на Украине, которое значительно ущемляет права многочисленных русскоязычных жителей страны.