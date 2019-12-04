В акциях протеста в Гонконге поучаствовали украинские правые радикалы

На протестных акциях в Гонконге заметили представителей украинских ультраправых сил, пишут китайские СМИ.

Националисты приехали в страну под видом туристов, они участвовали в демонстрации, проходившей в воскресенье в районе Чимшацуй, передает ТАСС со ссылкой на South China Morning Post.

«Мы здесь для того, чтобы наблюдать и, возможно, что-то почерпнуть, а не для того, чтобы обучать протестующих», – сказал один из украинцев. Он рассказал, что хотел приехать в Гонконг с 2014 года, когда там появилось оппозиционное движение «Оккупируй централ».

«Хотя мы можем симпатизировать протестующим, мы понимаем, что наше участие только повредит их делу из-за негативной огласки. Мы бы этого не хотели», – отметил представитель украинских радикалов.

Отмечается, что радикалы публиковали фотографии в масках, на снимках они позируют на фоне разрушенного протестующими здания Политехнического университета Гонконга.

Ранее сообщалось, что Гонконг потерял почти половину туристов из-за беспорядков.