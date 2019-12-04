Луговой назвал фантазиями предположение о причастности России к убийству в Берлине

Предположение генпрокуратуры Германии о том, что российские спецслужбы причастны к убийству в Берлине гражданина Грузии, является сомнительным, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

«Использование российскими спецслужбами подобных методов ушло в прошлое. Это фантазии. Предполагать германская генпрокуратура может что угодно. Я не вижу убедительных доказательств. Смахивает на ситуацию в Солсбери», – рассказал Луговой «Интерфакс».

Он усомнился в том, что скандал вокруг убийства связан со встречей в «нормандском формате», которая пройдет в Париже 9 декабря.

«Не думаю. Там будет решаться вопрос об урегулировании на Украине, в чем заинтересованы все участники», – сказал парламентарий. При этом он отметил, что «на саму атмосферу встречи лидеров «нормандского формата», эта ситуация скажется не лучшим образом».

Напомним, ранее дело об убийстве гражданина Грузии в Германии направили в генеральную прокуратуру ФРГ.

В августе появились сообщения о том, что неизвестный, передвигавшийся на велосипеде, застрелил мужчину в Моабите. Мотивы нападения пока неизвестны. По информации газеты Berliner Kurier, застреленный мужчина был гражданином Грузии и некогда работал на грузинское МВД.

Позднее СМИ сообщили, что убитый мог быть жертвой межнациональной «разборки».

МИД ФРГ в среду объявил двух сотрудников посольства России в Берлине персонами нон грата в связи с убийством гражданина Грузии. В России заявили, что ответят на высылку российских дипломатов.

Немецкие СМИ констатировали, что нашли для России в этом расследовании новое «дело Скрипалей».