Следствие по делу убитого в Берлине гражданина Грузии передали в генпрокуратуру ФРГ

Следствие по делу об убийстве гражданина Грузии в Германии направили в генеральную прокуратуру ФРГ, сообщило надзорное ведомство.

«Генеральная прокуратура сегодня, 4 декабря, приняла расследование убийства, совершенного 23 августа 2019 года в Берлине, российско-грузинского гражданина Торнике К. Имеется достаточно фактических доказательств того, что убийство Торнике К. было совершено либо по заказу государственных органов Российской Федерации, либо органов Автономной Чеченской Республики в составе Российской Федерации», – говорится в пресс-релизе ведомства, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Генпрокуратура полагает, что в деле якобы есть «политический подтекст», поэтому результаты ранее проведенного расследования необходимо пересмотреть.

Напомним, в августе в полиции Германии сообщили, что около полудня неизвестный, передвигавшийся на велосипеде, застрелил мужчину в Моабите. От выстрела в голову мужчина скончался. Мотивы нападения пока неизвестны. По информации газеты Berliner Kurier, застреленный мужчина был гражданином Грузии и некогда работал на грузинское МВД.

Позднее СМИ сообщили, что убитый мог быть жертвой межнациональной «разборки».

МИД ФРГ в среду объявил двух сотрудников посольства России в Берлине персонами нон грата в связи с убийством гражданина Грузии. В России заявили, что ответят на высылку российских дипломатов.

Немецкие СМИ констатировали, что нашли для России в этом расследовании новое «дело Скрипалей».