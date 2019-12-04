Основатели Google уступили контроль над Alphabet

Ларри Пейдж отказался от должности гендиректора Alphabet, а Сергей Брин – от поста президента компании, сообщает Alphabet.

Холдинг Alphabet – материнская компания Google. Основатели Google Пейдж и Брин контролировали Alphabet после реструктуризации, в ходе которой Google стал ее подразделением, передает РИА «Новости».

Сундар Пичаи, который уже возглавляет Google, стал гендиректором обеих компаний, передает ТАСС.

Пейдж и Брин будут входить в совет директоров Alphabet. Они заявили, что настало время «упростить структуру менеджмента», компаниям «больше не нужны два гендиректора и президент».