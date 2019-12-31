Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом, пожелав удачи, здоровья и благополучия.

«Дорогие друзья! Совсем скоро наступит 2020 год и на наших календарях появится эта красивая цифра. Я хочу, чтобы наступающий год был для вас удачным, чтобы вы чувствовали себя как можно лучше, чтобы ваши близкие, ваши дети, ваши родители были здоровы. Чтобы этот год принес и вам, и всей нашей стране благополучие. Я хочу, чтобы у вас все было хорошо. С новым, 2020 годом!», – сказано в поздравлении Медведева на сайте правительства России.

Ранее на Камчатке первыми в России встретили Новый год.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД