Российские десантники стали в пять раз быстрее

Воздушно-десантные войска (ВДВ) России в рамках эксперимента по созданию соединений нового типа за счет усиления вертолетной составляющей научились выполнять задачи в пять раз быстрее, сообщили в Минобороны.

«Централизованное управление подразделениями десанта и армейской авиации позволило в 5 раз сократить время на подготовку и выполнение задач. Практическое применение боевой единицы «вертолет – десантно-штурмовой взвод» показало значительное повышение боевых возможностей подразделений десанта, в первую очередь огневых и маневренных, что позволило сократить время на выполнение поставленной задачи», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Напомним, в ноябре министр обороны Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы России в ходе учений «Центр-2019» отработали новые формы применения и способы действий войск. Отмечалось, что в рамках эксперимента по формированию соединения нового типа в составе ВДВ в качестве тактического десанта применялась отдельная десантно-штурмовая бригада.

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