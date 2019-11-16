Шойгу рассказал о новых способах ведения войны на учениях «Центр-2019»

Вооруженные силы России в ходе учений «Центр-2019» отработали новые формы применения и способы действий войск, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

В рамках отработки военные опирались на опыт современных локальных войн и вооруженных конфликтов, а также операции в Сирии, говорится в сообщении Миноброны, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам Шойгу, в учениях принимали участие войска Центрального и Восточного военных округов, Каспийской флотилии, ВДВ и Дальней и Военно-транспортной авиации.

Отмечается, что в рамках эксперимента по формированию соединения нового типа в составе ВДВ в качестве тактического десанта применялась отдельная десантно-штурмовая бригада.

Шойгу отметил слаженное взаимодействие военнослужащих армий стран-участниц учений «Центр-2019». В учениях приняли участие представители вооруженных сил семи стран, включая Индию и Китай.

«Хочу отметить слаженность и взаимодействие военнослужащих армий стран-участниц. На всех этапах прослеживалось их общее стремление четко выполнить поставленные задачи», – сказал министр.

Шойгу отметил, что российские военные показали способность действовать нестандартно в сложной обстановке на учениях.

«Считаю, что цели учения достигнуты в полном объеме, войска продемонстрировали высокую выучку», – отметил он.

Военные учения «Центр-2019» прошли с 16 по 21 сентября. Участие в них приняли около 128 тыс. военнослужащих. В мероприятиях были задействованы более 20 тыс. единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов.