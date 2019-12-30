Роспатент сообщил, что палата по патентным спорам не удовлетворила претензии Rambler к «Яндексу» из-за использования товарного знака «Яндекс.Афиша».

«Товарный знак «Яндекса» оставлен в силе. «Рамблеру» отказано в удовлетворении возражения», – заявили в пресс- службе Роспатента, передает ТАСС.

Ранее Rambler подал заявление в отношении «Яндекса», по мнению Rambler, эта компания незаконно использовала слово «Афиша» в названии сервиса.