Киев перед «нормандской» встречей утвердил сценарии реинтеграции Донбасса

На координационном совещании в офисе президента Украины Владимира Зеленского утверждены сценарии реинтеграции Донбасса, сообщила пресс-служба офиса.

На совещании «в рамках подготовки к встрече в «нормандском формате» Зеленский заявил о том, что урегулирование ситуации в Донбассе военным путем недопустимо, следует использовать только «политико-дипломатические методы».

«Утвердили пять сценариев реинтеграции», – сообщается на сайте президента Украины.

Зеленский поручил главнокомандующему вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить Донбасс.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщал, что в Киеве придумали пять сценариев реинтеграции Донбасса.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах по реинтеграции, которые подразумевают принудительное переселение миллионов людей.

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